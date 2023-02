Nuovo stadio Roma, Gualtieri: “Siamo nei tempi” | NEWS

Non solo Milan e Inter, anche altre squadre cercano di costruire il nuovo stadio, come la Roma. Ecco le novità

Non solo Milan e Inter , anche altre squadre cercano di costruire il nuovo stadio, come la Roma . Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport.

Nuovo stadio Roma, le ultime novità

La Roma, si legge, incassa la delibera di pubblico interesse da parte della Giunta capitolina sul progetto del nuovo stadio e assieme al sindaco Gualtieri traccia le date per la realizzazione dell’impianto nel quartiere di Pietralata. Progetto definitivo entro il 2023, apertura dei cantieri nel 2024 e stadio pronto nel 2027, anno del centenario del club. "Siamo nei tempi - ha detto Gualtieri dalla Sala delle Bandiere del Campidoglio dove per l’occasione è stata indetto un incontro con la stampa - E ora la delibera andrà in aula. Uno step nel quale si risolverà la questione legata ai parcheggi perché dalla conferenza dei servizi sono emerse delle prescrizioni sulla dotazione di parcheggi per assicurare che siano adeguati. La delibera prevede tutto e il progetto dovrà incorporarli".