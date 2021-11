Nuovo Stadio, la proposta di Europa Verde: “Referendum su San Siro”

Carlo Monguzzi, capogruppo di Europa Verde in consiglio comunale, contrario alla costruzione del nuovo stadio a Milano. Vuole salvare San Siro

Carlo Monguzzi , capogruppo di 'Europa Verde' e Presidente della Commissione Mobilità e Ambiente, ha rilasciato un'intervista a 'Il Giornale'. Per l'occasione, ha affrontato il tema della realizzazione del nuovo stadio di Milano e del contestuale abbattimento del 'Giuseppe Meazza' in San Siro .

Sul via libera del Sindaco Giuseppe Sala alla costruzione del nuovo stadio, Monguzzi, dichiarandosi contrario, ha affermato: «Su San Siro sbaglia. Si può ristrutturare il Meazza senza consumare il pratone e non possiamo dare un quartiere in mano a fondi speculativi, giusto ieri il presidente del Milan Paolo Scaroni ha detto che il fondo venderà il club prima del 2026».