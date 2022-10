Nuovo Stadio Milano, Scaroni: “60-70mila posti e soltanto due anelli”

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola è tornato a parlare della realizzazione del nuovo stadio di Milano . Questo alla luce anche delle parole di Paolo Scaroni , Presidente del Milan che, come noto, si sta occupando del progetto del nuovo stadio insieme ad Alessandro Antonello , CEO corporate dell' Inter .

L'attuale impianto 'Giuseppe Meazza', nelle intenzioni dei due club di Milano, sarà interamente demolito per far spazio al nuovo stadio ma, al momento, è sulla capienza della nuova 'casa' di rossoneri e nerazzurri, che dovrebbe vedere la luce nel 2027 , che si sta dibattendo molto.

Scaroni ha spiegato sul nuovo stadio: «Non abbiamo ancora deciso niente - l'incipit del Presidente -, stiamo riflettendo su una capienza tra i 60 e i 70mila posti. Quello che per noi è punto fermo è che vogliamo fare due anelli e non tre, per varie ragioni, in particolare per il fatto che dal terzo anello non si vedono bene le partite».