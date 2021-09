Nuovo Stadio Milano, Sala esclude l’impiego contemporaneo di due stadi

Giuseppe Sala, Sindaco del capoluogo meneghino: "Non possiamo limitare San Siro alle Nazionali". Il nuovo stadio di Milano si farà o no?

Fa ancora discutere, secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, la questione legata alla realizzazione del nuovo stadio di Milano . E, soprattutto, del destino riservato all'attuale impianto sportivo, il 'Giuseppe Meazza' in zona San Siro . Il Sindaco del capoluogo meneghino, Giuseppe Sala , ha però escluso l'impiego contemporaneo di due stadi .

In questo modo, infatti, i costi per il Comune di Milano sarebbero insostenibili. «Una struttura così importante dev'essere utilizzata in modo permanente», ha chiarito il Primo Cittadino. «E di sicuro non possiamo limitare lo stadio di 'San Siro' alle partite delle Nazionali».