Nuovo Stadio Milano, Sala: “Dibattito pubblico con le formule giuste”

Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, apre alla possibilità di fare un dibattito pubblico sulla realizzazione del nuovo stadio di Milan e Inter

Sala, nell'occasione, ha detto: «A mia opinione il dibattito pubblico va fatto, anche nell’interesse delle squadre, dando loro garanzia della durata del dibattito. Non è mia intenzione continuare a buttare la palla in tribuna. Avevo detto alle squadre - ha proseguito Sala - , quando eravamo in campagna elettorale, che giudicavo sbagliato in quel momento in cui tutto poteva venire strumentalizzato, affrontare la questione stadio. Ma una volta rieletto, come avete visto, l’ho affrontata e non ho certamente mancato ai miei doveri», ha aggiunto il Primo Cittadino meneghino.