Nuovo Stadio Milano, nuovo ricorso al TAR. Sala: “Percorso a ostacoli”

In vista un nuovo ricorso al TAR contro la costruzione del nuovo stadio di Milano. Riusciranno Milan e Inter ad avere l'impianto a San Siro?

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato della possibile realizzazione del nuovo stadio di Milano per Milan e Inter. Possibile perché il percorso che porta alla costruzione del nuovo impianto non è ancora libero da ostacoli.

Nuovo Stadio Milano, c'è chi continua a dire di no — L'ultimo, ha ricordato la 'rosea', è posto dall'Associazione Gruppo Verde Milano San Siro, che ha presentato un nuovo ricorso al TAR contro la costruzione del nuovo stadio di Milano in quella zona. Oggetto la contestazione, nella fattispecie, la 'rifunzionalizzazione' del 'Giuseppe Meazza'.

In sostanza, l'associazione vuole sapere cosa succederebbe all'attuale stadio di San Siro una volta realizzato il nuovo impianto per Milan e Inter. I due club restano in attesa e non commentano, ha riferito il quotidiano sportivo nazionale. Chi, invece, ha preso posizione nelle ultime ore è stato Giuseppe Sala, Sindaco di Milano.

Sala: "Noi dobbiamo fare ciò che è giusto: è un tema che divide" — "Non ho letto il ricorso, ma è chiaro che questo è un percorso a ostacoli - ha dichiarato il Primo Cittadino meneghino, senza mezzi termini, sulla realizzazione del nuovo stadio di Milano -. Noi dobbiamo fare ciò che è giusto, da un lato tutelare i diritti di chi vive in quei quartieri, dall’altro delle squadre che legittimamente chiedono un nuovo stadio. Dopo di che non è che possiamo pensare di potere incidere su tutto, e soprattutto sulle coscienze collettive".

"È un tema che divide, a volte a me rincresce che di fronte ai tanti, tanti problemi che ci sono nella nostra società si parli un po' troppo di stadio. Pare che questo sia il nostro destino nella nostra stagione politica, ha concluso Sala sulla delicata tematica.