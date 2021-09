Nuovo Stadio Milano, ecco quale dovrebbe essere il progetto vincente

Va avanti l'iter per la realizzazione del Nuovo Stadio nella città di Milano, un progetto condiviso da Milan e Inter. Chi vincerà la gara?

Il 'Corriere della Sera', edizione milanese, oggi in edicola ha parlato della possibile realizzazione del Nuovo Stadio di Milano. Spiegando come, sebbene manchino ancora le firme e, soprattutto, l'esito delle Elezioni Comunali nel capoluogo lombardo (3-4 ottobre, eventuale ballottaggio il 17-18), si conosca già quale sarà lo studio incaricato di progettare il nuovo impianto condiviso da Milan e Inter.

Il progetto vincente, dunque, sarà quello dello studio Populous, in definitiva quello della 'Cattedrale'. Non, quindi, quello degli 'Anelli' di Manica, ideato da Cmr e Sportium. Lo studio milanese 'One Works' (che ha realizzato la piazza sotto alle tre torri di Citylife) si occuperà degli spazi commerciali; la 'Mca Architects' di Mario Cucinella, invece, verrà scelta per la parte relativa agli uffici 'green'.

Milan e Inter, al momento, frenano sulla questione Nuovo Stadio di Milano proprio per via delle elezioni. Ma un nuovo impianto sportivo in città è urgente. Ecco perché, secondo il 'CorSera', già all'indomani del voto sarebbero in programma incontri con i progettisti della 'Cattedrale'. Il piano prevede la salvaguardia di una parte del vecchio 'Giuseppe Meazza', sempre in zona San Siro: nella fattispecie, la tribuna arancione, più una curva ed una torre.

