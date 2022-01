Nuovo Stadio Milano, sono tanti ancora i nodi da sciogliere

Il nuovo stadio di Milano di Milan e Inter dovrebbe vedere la luce nel 2027. Prima di arrivare a quel punto però ci sono aspetti da chiarire

'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sul nuovo stadio di Milano, l'impianto sportivo che, a partire dal 2027, dovrebbe vedere la luce, sempre in zona San Siro e sostituire il 'Giuseppe Meazza'. Quello di sabato tra Inter e Milan sarà il primo derby giocato dopo l'assegnazione allo studio Populous del progetto vincente per la costruzione del nuovo stadio di Milano che, come noto, sarà quello della Cattedrale.