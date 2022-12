Nuovo Stadio Milano, ecco la richiesta del Comune a Milan e Inter

Aggiornamenti sulla possibile realizzazione del Nuovo Stadio di Milano alla luce dell'ultimo Consiglio Comunale svoltosi a Palazzo Marino

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola è tornato a parlare della possibile realizzazione del Nuovo Stadio di Milano, in zona San Siro, come da progetto presentato da Milan e Inter ormai più di tre anni fa.

Nuovo Stadio Milano, il Consiglio Comunale avanza richieste ai club — Nel corso dell'ultima seduta del Consiglio Comunale svoltasi a Palazzo Marino, l'Amministrazione meneghina ha approvato l'Ordine del Giorno per richiedere ai due club alcune modifiche rispetto al progetto originario dello stadio. Anche e soprattutto alla luce delle osservazioni scaturite dopo il dibattito pubblico.

In particolare, il Consiglio Comunale ha chiesto a Milan e Inter di aumentare la capienza del nuovo stadio di Milano almeno a 70mila posti. Questo per evitare un aumento drastico del costo dei biglietti per le partite interne di rossoneri e nerazzurri. Le due società, però, sono consapevoli di una cosa.

Più posti, più costi. E neanche spese piccole ... — Ovvero, aumentare la capienza vorrebbe dire innalzare, di almeno 100 milioni di euro, anche i costi della costruzione per il nuovo impianto. Ecco perché tanto il club Campione d'Italia in carica quanto l'altro stanno studiando bene, per ora, questa situazione, riflettendo bene sul da farsi. Milan, i tre fattori per sognare la rimonta Scudetto sul Napoli >>>