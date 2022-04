Nuovo Stadio Milano, Milan ed Inter in guerra fredda con il Comune

Continua la guerra fra i due club milanesi ed il Comune del capoluogo lombardo sul nuovo stadio di Milano, ancora lontano dalla realizzazione.

Come sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport, i due club nelle scorse ore hanno fatto sentire la propria voce a Radio 24. Il presidente del Milan Paolo Scaroni non si nasconde: "Mi aspettavo che fossimo più celeri, soprattutto a Milano che è una città del fare".

Più profonda l'analisi dell'amministratore delegato dell'Inter Alessandro Antonello , che non nega di essere spazientito dall'attesa. "Siamo partiti con tanto entusiasmo, consapevoli che il sistema Italia non aiuta sulle infrastrutture sportive. La "legge stadi" ha i suoi tempi certi. Che invece sono lunghissimi".

L'opzione maggiormente percorribile, a questo punto, resta quella di Sesto San Giovanni , ed è lo stesso numero uno rossonero a confermarlo: "Andremo a sposare il progetto che avrà i tempi più brevi. Ci piacerà di più che costruire lo stadio a San Siro in cinque anni".

Alle parole dei due dirigenti meneghini si frappongono, ovviamente, quelle del Sindaco di Milano , Giuseppe Sala , che sottolinea come demolire San Siro sia un rischio soprattutto dal punto di vista ambientale.

"Bisognerà capire il meccanismo delle compensazioni e vedere un po' i numeri", ha detto Sala. Tema per altro già considerato dalle due società. A confermarlo proprio il dirigente nerazzurro, che loda la strategia del Milan: "Il progetto rossonero garantisce sostenibilità finanziaria e competitività".

Infine, a sottolineare la lungimiranza delle idee in via Aldo Rossi, ci pensa ancora una volta Scaroni, ammettendo: "Nel budget abbiamo scritto di arrivare al quarto posto. Tutto ciò che arriva in più sarà meraviglioso".