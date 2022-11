Nuovo Stadio Milano: il progetto costerà 40 milioni a Milan e Inter

Il progetto del nuovo stadio per Milano avrà un prezzo salato: le spese potrebbero arrivare a 40 milioni di euro per Milan e Inter

Siamo in un momento di pausa per il calcio del nostro Paese, che non avrà la Nazionale ai Mondiali. A far parlare sarà il prgetto per il Nuovo Stadio di Milano, un argomento estremamente discusso, specialmente negli ultimi giorni.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il progetto per il nuovo stadioSan Siro costerà a Milan e Inter una cifra sui 40 milioni di euro: il tutto aspettando il via libera del Comune di Milano per il nuovo impianto.