Nuovo Stadio Milano, Milan e Inter ‘tagliano’ 15mila posti ai tifosi

La capienza del Nuovo Stadio di Milano sarà di 60-65mila posti. Milan e Inter in controtendenza rispetto alle big d'Europa. Colpa del budget

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato del nuovo stadio di Milano, impianto sportivo che Milan e Inter puntano ad inaugurare nella stagione 2027-2028, visto che il progetto sta - finalmente - avanzando in maniera veloce. Il timore, però, secondo quanto riferito dal quotidiano sportivo nazionale, è che la 'Cattedrale' di rossoneri e nerazzurri sarà troppo piccola.

Solo in Serie A, infatti, dai tornelli dello stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro sono passate già oltre 575mila persone. Il Milan viaggia ad una media-spettatori di 72mila persone per partita e l'Inter è poco più dietro, a 71mila. Numeri che, più o meno, saranno confermati in occasione di Inter-Barcellona questa sera in Champions League.

L'attuale stadio di San Siro, dunque, con i suoi 75mila posti, sembra essere perfetto per il tifo di Milan e Inter. Perché, allora, fare il nuovo stadio di Milano con 60-65mila posti al massimo? In questi giorni di dibattuto pubblico, dove ancora si discute della possibilità di salvare il 'Meazza', con il rilancio dei progetti di restauro (che i club non appoggiano) e, addirittura, il doppio stadio, è argomento caldo la capienza della 'Cattedrale'.

Mentre all'estero le società che rifanno gli stadi, o ne costruiscono di nuovi, puntano a capienze maggiori, Milan e Inter, fin dall'inizio, ha sottolineato 'La Gazzetta dello Sport', hanno scelto la strada opposta. Vogliono, infatti, riempirlo sempre, garantendo un'occupazione media molto più alta, per non sprecare i posti invenduti. I club puntano, tra l'altro, a vendere molti più biglietti executive a prezzi più alti, aumentando così i ricavi.

Ma, soprattutto, senza voler esagerare con i costi in fase di produzione. Il progetto di costruzione del nuovo stadio di Milano, infatti, costa, in totale, 1,3 miliardi di euro; 600 milioni di euro è il comparto stadio. Soltanto, però, se realizzato come ipotizzato oggi da Milan e Inter, con due soli anelli, togliendo, di fatto, 10-15mila posti rispetto ad oggi. Un terzo anello costerebbe almeno 200 milioni di euro in più.

Tutta la struttura, con un terzo anello, andrebbe rafforzata per sostenere il peso delle altre tribune. Anche per questo, sin dal principio, si è scelto di ridurre i posti totali. Alzando, al contrario, la quota dei biglietti executive. Oggi sono il 4% del 'Meazza' (3mila, massimo 3500 posti): diventeranno 9mila di base (il 15%) e potranno diventare 13.500. Inoltre, la 'Cattedrale' sarà anche ripensata rispetto al progetto originario dello studio 'Populous', presentato nel 2019.

Lo stadio squadrato, con le vetrate, oggi costerebbe, da solo, ben 800 milioni di euro. Ecco perché, nell'ultimo rendering presentato, sembrava avere tutt'altro di forma.