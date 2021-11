Nuovo Stadio Milano, Gazidis: “Che sia un faro luminoso per la Serie A”

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha parlato ieri a 'The Athletic' della realizzazione del nuovo stadio di Milano

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha riportato le dichiarazioni di Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, sul nuovo stadio di Milano che il club rossonero realizzerà in collaborazione con l'Inter, sempre in zona 'San Siro'. Dichiarazioni, quelle dell'A.D. sudafricano, rilasciate a 'The Athletic'.

"Ora abbiamo una direzione molto chiara sul nuovo stadio - ha detto Gazidis sul futuro impianto sportivo di Milano -. Progetto essenziale non solo per il calcio, ma anche per la città. Il Sindaco è pienamente a favore, insieme alla Giunta. Ci sono sempre opinioni individuali, ma lo scoglio principale è stato superato. Ora passiamo ad una nuova fase, quella dei disegni e dei piani di costruzione dettagliati. È un passo avanti molto significativo".

"Mi auguro possa essere un faro luminoso per il resto del calcio italiano - ancora Gazidis sul nuovo stadio di Milano -. Gli altri progetti avranno una spinta enorme. Può nascere un campionato rinvigorito con molte squadre che giocano in strutture nuove di zecca. Per me, ci vorranno dai 10 ai 15 anni prima che questa visione diventi realtà, ma deve iniziare ora e inizierà con lo stadio di Milano".