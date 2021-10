Nuovo Stadio di Milano, domani nuovo vertice: i quattro temi sul piatto

Nuovo vertice, domani, sul nuovo stadio di Milano tra il Sindaco Giuseppe Sala ed i vertici di Milan e Inter. Lo ha riferito il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, che ha sottolineato come il nuovo summit verterà su quattro temi 'caldi'. Quattro punti da chiarire il prima possibile prima del via libera per poter procedere ai lavori del nuovo impianto sportivo che dovrà sorgere in zona 'San Siro'.