Nuovo Stadio, il Milan molla l’Inter: per la ‘Cattedrale’ troppo tempo

Il Milan è disposto a farsi da solo il nuovo stadio, fuori Milano, visto che il progetto della 'Cattedrale' va troppo lento. Le ultime news

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato del nuovo stadio che, come noto, Milan e Inter vorrebbero costruire a Milano, in zona San Siro, accanto all'attuale impianto sportivo 'Giuseppe Meazza', che verrebbe successivamente demolito. Il progetto, lanciato nel 2019, per la costruzione della 'Cattedrale' dello studio 'Populous' dei rossoneri e dei nerazzurri, però, va per le lunghe.

E ieri, come ricordato dalla 'rosea', è arrivato il colpo di scena. La bomba l'ha sganciata Paolo Scaroni, Presidente del Milan, che ha anticipato l'intenzione del Diavolo di costruirsi un nuovo stadio tutto per sé fuori Milano. Non si tratta di una decisione fatta e finita, ma l'intenzione dei nuovi proprietari, il fondo RedBird di Gerry Cardinale, sembra portare in questa direzione. Il Milan, così, mollerebbe l'Inter dopo tre anni di progetto comune.

Nuovo stadio, il Milan pronto a farselo da solo fuori città — "Nuovo stadio? Se non sarà a San Siro, il Milan se lo farà da solo. Non molliamo il colpo, io vi assicuro che il Milan avrà il nuovo stadio», ha detto Scaroni ieri pomeriggio. «Per lo stadio stiamo portando avanti tre progetti in parallelo. C’è San Siro, un altro è quello di Sesto San Giovanni e un altro non lo dico, è una carta coperta. Il primo che si sblocca ci butteremo a pesce». Il club di Via Aldo Rossi, insomma, dà una sterzata nella situazione e prova ad accelerare dinanzi le lungaggini del progetto 'Cattedrale'.

Che, per inciso, si è impantanato tra le pieghe della burocrazia e, ad oggi, fermo tra le nuove richieste del Comune di Milano a Milan e Inter e la decisione sul possibile vincolo architettonico sul 'Meazza' che, qualora fosse apposto, impedirebbe la demolizione dell'attuale impianto sportivo. Impedendo, di fatto, la realizzazione della nuova arena rossoneroazzurra. Via, allora, verso il progetto di nuovo stadio tutto per il Milan che i tifosi del Diavolo hanno sempre chiesto per poter volare all'altezza di tutte le top squadre europee.

'Piano C' rossonero ancora tutto da scoprire — Se il Milan lasciasse sola l'Inter, anche i nerazzurri, però, non resterebbero al 'Meazza'. Per 'La Gazzetta dello Sport', infatti, qualora naufragasse il progetto comune, la società di Steven Zhang sarebbe pronta a tirare su un impianto nuovo e tutto nerazzurro. Se per la 'Cattedrale' il preventivo di spesa di Milan e Inter era di 600 milioni di euro per società, farsi un nuovo stadio in proprio potrebbe costare non meno di 400.

Ma dove costruirebbe il nuovo stadio il Milan? Della passione rossonera per il trasloco da Milano a Sesto San Giovanni, nelle aree ex Falck, si è detto e scritto. Questo resta il 'piano B'. E qual è, invece, la terza soluzione tenuta segreta da Scaroni? L'area San Francesco di San Donato Milanese - non lontano da Rogoredo - per la 'rosea' infatti non sembra essere stata mai realmente considerata dalla società rossonera.