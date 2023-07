Nuovo Stadio Milan, scaduto l’ultimatum di Sala ma le milanesi sono pronte

Nel lontano 1925 un grande appassionato di calcio di nome Piero Pirelli decise di avviare i lavori per costruire uno di quegli stadi che sarebbe passato alla storia come uno dei più belli ed importanti al mondo. Si trattava di San Siro : la casa delle due più importanti squadre di Milano. Ad oggi, a quasi cent'anni di distanza dalla sua costruzione, lo stadio tanto caro al Milan e all' Inter potrebbe essere sostituito.

Nuovo stadio Milan, le milanesi sono pronte ad abbandonare il passato

La storia ci insegna che spesso bisogna adattarsi a ciò che ci circonda per sopravvivere e che si deve provare a migliorare anche ciò che ci sembrava già pronto e perfetto per l'uso. Questo di certo non si può sostenere per lo stadio di San Siro che oramai risulta obsoleto. Così Giuseppe Sala, sindaco di Milano, avrebbe imposto lo scorso tre maggio un ultimatum di 90 giorni alle due società per chiarire quali fossero le loro intenzioni. Come riportato anche da "Repubblica" tale richiesta sarebbe dovuta essere correlata ad un dossier con i cambiamenti stabiliti a seguito del dibattito pubblico o una rinuncia formale che però non sono ancora arrivati.