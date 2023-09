Nuovo stadio Milan, obiettivo 2028: struttura da 70 mila posti

Il Milan, come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ha scelto lo studio che progetterà sia il suo nuovo stadio sia il distretto dedicato a sport e tempo libero intorno all’impianto: si tratta di Manica, eccellenza del settore. L'obiettivo dei rossoneri è arrivare a uno stadio da 70 mila posti, nel quale accogliere anche concerti ed eventi. L’area di San Francesco a San Donato è la prescelta. In queste settimane ha definito anche la squadra che si occuperà del progetto: CAA Icon e Manica, due eccellenze internazionali, lavoreranno con Tim Romani, fondatore ed ex numero 1 di CAA Icon che ha lasciato l’azienda per diventare responsabile dello sviluppo del progetto per il Milan. Manica, Caa Icon e Romani hanno già collaborato al modernissimo Allegiant Stadium di Las Vegas e al Chase Center di San Francisco, casa dei Golden State Warriors. L’obiettivo del club è iniziare lavori a fine 2025 e giocare nel nuovo stadio nel 2028 o nel 2029.