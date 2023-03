Nuovo stadio Milan, le proteste dei residenti e i vantaggi: ‘La Maura’

75 ettari nella zona nord-ovest della città. Il tutto, si legge, a meno di mezz’ora a piedi dallo stadio di San Siro. L’ippodromo La Maura , è attualmente l’area più calda valutata in questo momento da Cardinale.

I residenti si sono organizzati per dare un messaggio alla società: «L’idea di una colata di cemento in un parco non ci piace», si legge. L’area intorno all’ippodromo è residenziale. Il vantaggio dell’idea La Maura è dato anche dalla metropolitana: l’impianto potrebbe sorgere a una decina di minuti dalla fermata Uruguay, linea rossa.