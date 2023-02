Nuovo Stadio, proposta una nuova soluzione a Milan e Inter: le ultime

È troppo importante che il nuovo stadio di Milan e Inter si faccia a Milano e non altrove. Ecco perché il Comune ha avuto un'idea: le news

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera', edizione di Milano, oggi in edicola, ha parlato di un'indiscrezione sul nuovo stadio per Milan e Inter. Si tratta di un ulteriore progetto alternativo per la realizzazione del nuovo impianto sportivo per rossoneri e nerazzurri.

Milan e Inter, stadio nell'area 'Le Maura'? — Non si tratterebbe più della zona di San Siro, quella dove ora sorge l'attuale stadio 'Giuseppe Meazza', bensì dell'area 'Le Maura', zona del vicino ippodromo Snaitech che ha degli spazi ancora invenduti.

Per il quotidiano generalista, il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sarebbe disposto a parlare con i club anche di questa nuova soluzione. Per il Primo Cittadino meneghino, infatti, è fondamentale che Milan e Inter realizzino il nuovo stadio a Milano e non altrove.

Il Sindaco Sala ne parlerà presto con Gerry Cardinale — Pertanto, è disponibile ed aperto a qualsiasi soluzione. Di questa nuova possibilità, per il 'CorSera', Sala ne parlerà direttamente con Gerry Cardinale, proprietario del Milan. Il Sindaco dovrà essere persuasivo perché il Milan, come noto, sul tavolo ha diverse alternative in via di considerazione.

