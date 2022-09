Nuovo stadio, incontro tra Milan e Inter: slitta il dibattito pubblico

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Milan e Inter si sono recentemente incontrate per parlare del nuovo stadio che le accoglierà

Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ieri è avvenuto un importante incontro tra Milan e Inter per parlare del nuovo stadio di Milano. Più specificamente, avrebbero partecipato alla call il presidente milanista Paolo Scaroni , l'amministratore delegato nerazzurro Alessandro Antonello e il consulente dei club Giuseppe Bonomi.

Tema centrale di questa chiacchierata sarebbe stato il dibattito pubblico, passaggio fondamentale per comprendere ciò che avverrà concretamente in termini di edilizia. Infatti, una delle preoccupazioni principali dei club riguarda sì la costruzione dello stadio in sé ma anche, e soprattutto, il riammodernamento della zona adiacente ad esso. Oltre a negozi, musei, ristoranti e altri servizi di questo genere, nella zona circostante al nuovo stadio di Milano potrebbe sorgere anche un polo energetico.

In ogni caso, con ogni probabilità il dibattito pubblico slitterà oltre il 25 settembre per via delle elezioni nazionali. Ecco come e dove vedere Sampdoria-Milan in tv e in streaming