Nuovo Stadio, finalmente ci siamo. Mercato Milan, nuova idea dal PSG

Tanto spazio concesso al Milan dai quotidiani sportivi oggi in edicola. La squadra di Stefano Pioli, che domenica sera ha perso a 'San Siro' contro il Napoli, sarà infatti di scena domani sera al 'Castellani' contro l'Empoli. Intanto, qualcosa si muove per la questione del nuovo stadio di Milano. Il progetto vincente sta per essere annunciato! Vediamo, dunque, le news più importanti della mattinata odierna, martedì 21 dicembre 2021.