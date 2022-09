Nuovo Stadio, c’è la data per il dibattito pubblico. A ottobre la risposta

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' si è soffermato sulla questione Nuovo Stadio , che ha finalmente subìto un'accelerata decisa. Beppe Sala , sindaco di Milano, ha infatti svelato la data in cui inizierà il famoso dibattito pubblico: ovvero il 19 settembre . Sala ha inoltre spiegato come la strada sia ormai tracciata e e che ci sono contatti costanti con le due squadre. Finalmente, dopo tre anni dalla presentazione del progetto, la cattedrale di Populous potrebbe ripartire. L'obiettivo è quello di iniziare i lavori nel 2023 ; altrimenti attenzione all'ipotesi Sesto San Giovanni, che rimane sempre in piedi.

Ma come si svolgerà il dibattito pubblico? Ci saranno dieci incontri (cinque aperti ai cittadini e cinque dedicati agli esperti) coordinati Andrea Pillon. A ottobre, a ciclo concluso, si dovrà aspettare la relazione di Pillon e, per ultimo, il parere del Comune e di Milan e Inter su quanto emerso. Se tutto dovesse andare nel migliore dei modi ecco che i lavori potrebbero iniziare entro la fine del prossimo anno, così da consegnare ai due club il tanto agognato Nuovo Stadio nel 2027.