Nuovo Stadio, bastano 63 mila posti? Intanto a San Siro è affluenza record

Il Nuovo Stadio di Milan e Inter prevede una capienza di 63 mila posti. Basterà per contenere l'entusiasmo dei tifosi? Le ultime news

E allora perché c'è la volontà di diminuire la presenza del pubblico nel Nuovo Stadio? Soprattutto in questo momento di ripresa dopo gli stenti delle scorse stagioni. Senza dimenticare che Investcorp vuole portare il Milan in alto in Europa dopo il ritorno ai vertici della Serie A. Una decisione che, tra i grandi club europei, è stata presa soltanto dalla Juventus.

Il noto quotidiano scrive che, secondo quanto dicono gli esperti, la spiegazione sarebbe da ricercare ai costi di edificazione. Per andare oltre i 63 mila posti ci sarebbe da costruire un terzo anello che, causa distanza più alta dal suolo, avrebbe bisogno di maggiori spese per essere realizzato. Inoltre questo settore sarebbe la parte dello stadio meno remunerativa dal momento che i biglietti sarebbero meno cari vista la visuale meno confortevole. Inter e Milan hanno puntato sulla crescita degli introiti, ampliando i posti dedicati agli sponsor in zona ospitalità che saliranno a 12 mila nel nuovo impianto. Una scelta giustissima dal punto di vista economico, che però finirà per penalizzare il resto del pubblico che non riuscirà ad assistere alle partite della propria squadra.