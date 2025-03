Nuovo allenatore, Milan su Fàbregas! Ma deve cedere le quote del Como

Milan, è Fàbregas il preferito di Furlani come nuovo allenatore — La scelta del nuovo allenatore del Milan, ovviamente, non è stata ancora fatta. Ma tutto porterebbe a Fàbregas del Como, laddove l'ex centrocampista di Arsenal, Barcellona, Chelsea, Monaco e Nazionale spagnola è arrivato nel 2022. Talmente convinto del progetto che ha anche investito nel club lariano acquisendone una piccola parte delle quote societarie.

Cesc, del Como, è stato giocatore (seppur per poco), ora ne è socio ed allenatore: il suo rapporto con la società va al di là, quindi, dell'aspetto puramente sportivo e tecnico. Questo, per il quotidiano romano, sarà l'ostacolo maggiore per Furlani e per il direttore sportivo che, presto, sarà nominato dal Milan (con tutta probabilità Fabio Paratici).

Le discussioni tra Milan e Fàbregas non potranno, dunque, vertere soltanto su questioni di campo. Per far sì che Cesc diventi rossonero, lo spagnolo dovrebbe cedere prima le sue quote del Como. Rinunciando, quindi, ad investimento e proventi. Non potrà allenare il Milan, così come qualsiasi altro club, se prima non smetterà di essere azionista del club lariano.

Lo spagnolo non è del tutto convinto: i motivi e lo scenario — Ma cosa ne pensa Fàbregas? Al momento, ha commentato il 'Corriere dello Sport', non è del tutto convinto di approdare al Milan. O, per meglio dire, non è del tutto convinto di lasciare ora il Como. Sia per l'aspetto quote, sia per il dubbio sulla reale bontà di un salto così ampio di livello ad un anno dal suo arrivo nella Serie A italiana come allenatore.

Dall'altro lato, però, c'è anche la possibilità e l'ambizione di arrivare in un club storico. Tanto il Milan quanto Fàbregas si aggiorneranno nuovamente nelle prossime settimane. La preferenza del Diavolo c'è, gli ostacoli per far sì che tutto si concretizzi pure. Vedremo, dunque, cosa succederà nei giorni che verranno.