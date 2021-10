Tantissimo spazio dedicato al Milan sui quotidiani sportivi in edicola questa mattina. I rossoneri di Stefano Pioli, dopo il pareggio del Napoli in casa della Roma, sono infatti in vetta alla classifica del campionato di Serie A insieme ai partenopei. Ma già domani sera il Diavolo sarà nuovamente in campo: a 'San Siro' arriverà l'ostico Torino di Ivan Jurić. Vediamo, dunque, le news principali uscite sul Milan nella mattinata odierna, lunedì 25 ottobre.