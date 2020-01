Milan, Pioli peggio di Giampaolo: media punti e numeri horror

ULTIME NEWS MILAN – Dopo il cambio in panchina che ha visto l’esonero di Marco Giampaolo e il conseguente arrivo di Stefano Pioli, i piani alti del Milan speravano in un cambio di rotta immediato. La svolta però non c’è stata, anzi il tecnico ex Fiorentina è riuscita anche a fare peggio del suo predecessore. La media punti di Marco Giampaolo viaggiava ad un ritmo di 1,29 punti a partita, quella di Pioli è scesa addirittura a 1,18. Una situazione che non può far contento un ambiente che aspetta, invano, da anni di ritornare ai vertici del calcio italiano e non solo.

Ad aggravare la situazione di Pioli ci pensano i dati sui risultati e sui gol segnati. Da quanto l’ allenatore rossonero siede sulla panchina rossonera il bilancio conta solo tre vittorie, quattro pareggi e altrettante sconfitte. Le marcature realizzate sono un altro grandissimo campanello d’allarme: 10 gol fatti in 11 partite e quartultimo attacco del campionato. Il Milan non sarà forse una delle migliori formazioni della Serie A, ma questi numeri sono davvero eccessivi per una squadra che qualche valore lo ha dimostrato.

L’attacco appare completamente estraneo dal resto della squadra. Contro la Sampdoria, il Milan è rimasto a secco per la terza volta consecutiva dopo Sassuolo e Atalanta. Krzysztof Piatek ha smarrito ormai il suo killer instinct, Jesus Suso sembra ormai in un vortice senza fine, e Hakan Calhanoglu continua a non essere affidabile.

Con questi estremi sembra davvero difficile una conferma di Pioli alla fine della stagione. Zlatan Ibrahimovic è stato preso per tentare una scossa immediata, ma il progetto a lungo termine rimane incerto e nebuloso. Intanto ecco la nostra intervista esclusiva a Pasquale Foggia, continua a leggere >>>

