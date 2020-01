Milan: il rinnovo con Emirates è vicino, ma è al ribasso

ULTIME NEWS MILAN – Come riportato da ‘Tuttosport’, oggi in edicola, Milan e Emirates sono vicini ad un accordo per il rinnovo della partnership che vedrà la compagnia aerea comparire sulle maglie e sul merchandising rossonero. La novità sta nel fatto che questo accordo vedrà un ribasso di 4-5 milioni di euro della parte fissa attuale pari a 14 milioni di euro. Il motivo principale è l’assenza del club dalla Champions League ormai da sei anni, oltre al fatto di essere sempre meno competitivi anche in Italia. Intanto è boom di spettatori in vista della Coppa Italia grazie al ritorno di Zlatan Ibrahimovic, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android