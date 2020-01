Milan, Ibrahimovic e Kjaer si ritrovano: e quella lite nel 2016…

ULTIME NEWS MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport’, oggi in edicola, riporta lo scherzo del destino che vede protagonisti Zlatan Ibrahimovic e Simon Kjaer. I due saranno compagni di squadra dopo l’episodio datato 3 novembre 2016 nel match di Europa League tra Manchester United e Fenerbahce. Lo svedese ha messo le mani addosso al difensore dopo un’azione che li ha visti scontrarsi in modo non troppo ortodosso. Come se non bastasse, Kjaer a fine partita rincarò la dose accusando Ibrahimovic di essere arrogante e di avere sempre reazioni fuori luogo. Adesso si ritroveranno a Milanello, pace sarà fatta? Intanto Ibrahimovic ha dimostrato fin da subito una condizione fisica ottimale, continua a leggere >>>

