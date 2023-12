Milan, Leao da titolare in Champions. Panchina contro l’Atalanta?

A Newcastle in campo al posto di Chukwueze

Questo per poi ripresentarsi, da titolare, in Newcastle-Milan di mercoledì 13 dicembre, alle ore 21:00, in Champions League: la partita della 6^ giornata del Gruppo F, infatti, sarà un vero e proprio 'dentro o fuori' dall'Europa per il Diavolo e Leao non vuole mancare. In quell'occasione, gli farà posto in campo Samuel Chukwueze. LEGGI ANCHE: Bennacer: "Il mio arrivo al Milan, Ibrahimovic, lo Scudetto: vi dico tutto" >>>