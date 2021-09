Nazionali – Maldini torna oggi. Krunic in campo domani con la Bosnia

Daniel Maldini giocherà l'amichevole Italia-Serbia Under 20 e tornerà a Milanello. Rade Krunic di nuovo in campo per la sua Bosnia domani

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, in vista di Milan-Lazio di domenica pomeriggio a 'San Siro', il Diavolo 'recuperi', dagli impegni con le Nazionali, già oggi Daniel Maldini. Il fantasista rossonero, classe 2001, disputerà infatti in giornata odierna l'amichevole Italia-Serbia con l'Under 20 e poi farà ritorno a Milanello per rimettersi a disposizione del tecnico Stefano Pioli. E rimpolpare, in attesa di capire quando rientrerà Olivier Giroud, che ha contratto il CoVid, il reparto d'attacco del Diavolo.

Rade Krunic, infatti, ha saltato l'amichevole Bosnia-Kuwait di sabato sera: non è infatti sceso in campo, a scopo precauzionale, per via di un affaticamento muscolare al polpaccio. Quindi, lo staff medico della Nazionale bosniaca ha deciso di non rischiare. Il giocatore rossonero, classe 1993, però, sta bene e, pertanto, domani sera, dovrebbe scendere in campo nella sfida contro il Kazakistan, valida per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Milan, ha parlato Nesta: tutte le sue convinzioni sui rossoneri di Pioli >>>