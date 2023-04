Napoli, Osimhen scalpita: Spalletti vuole il suo bomber per il Milan

Le speranze del Napoli di ribaltare nel ritorno dei quarti la sconfitta di mercoledì contro il Milan , si legge, passa soprattutto dalla disponibilità di Osimhen . Col passare dei giorni il dolore è scomparso e ieri il nigeriano ha svolto buona parte dell’allenamento in gruppo. Dipenderà da come si vorrà impostare il cammino di avvicinamento alla sfida di martedì: se attraverso anche un po’ di minuti in campo sabato contro il Verona, oppure solo con allenamenti che sollecitino e rinforzino i muscoli in maniera corretta. Evitando possibili traumi da scontro.

Il Napoli contro il Milan, nell’andata dei quarti ha dovuto sempre costruire dal basso con piccoli triangoli, anche perché non aveva l’alternativa del lancio lungo. Con Osimhen in campo aumentano le opzioni e con la palla in campo aperto Victor fra velocità e fisicità riesce ad arrivare prima degli avversari. E poi i numeri parlano per lui: 25 gol stagionali in 29 presenze. Ecco perché Spalletti si è sbilanciato e farà di tutto per schierare titolare martedì il suo gioiello. Calciomercato Milan – Il Barcellona non lo vuole? Possibile occasione