Napoli-Milan, tutto pronto per la decisiva sfida del “Maradona”

Al "Maradona" va in scena lo snodo Scudetto fra Napoli e Milan, secondi in classifica con 57 punti a meno uno dall'Inter capolista

Matteo Mosconi

La sfida di questa sera dello stadio "Maradona" fra Napoli e Milan potrebbe chiarire ulteriormente le ambizioni Scudetto delle due squadre, entrambe appaiate al secondo posto della classifica con 57 punti, a meno uno dall'Inter capolista.

Per mister Stefano Pioli, come riporta l'edizione odierna del Corriere della Sera, si tratta dell'ultimo scontro diretto in ottica primo posto. I rossoneri hanno infatti già affrontato nelle gare di andata e ritorno Juventus ed Inter, senza mai uscire sconfitti dal terreno di gioco.

Successivamente mancheranno all'appello le delicate partite con Lazio, Fiorentina e Atalanta. Squadre toste, certo, ma non al livello di nerazzurri o partenopei.

Analizzando la partita dal punto di vista della classifica, come riporta il noto quotidiano nazionale si potrebbe pensare che un pareggio accontenterebbe entrambe. Lascerebbe, infatti, azzurri e rossoneri in corsa Scudetto e con ampio margine sul quinto posto.

Come però sottolineato ieri in conferenza stampa dal tecnico di Parma, il Milan farà di tutto per portare a casa l'intera posta in palio. Risultato che aumenterebbe e non poco l'autostima dei ragazzi rossoneri.

La banda di Luciano Spalletti vinse per 1-0 la gara di andata grazie al gol di Eljif Elmas. Conquistare, quindi, tre punti al "Maradona" sarebbe preziosissimo in chiave scontri diretti.

Ecco perché il match di questa sera rappresenta probabilmente l'ultimo crocevia tricolore per Napoli e Milan, arrivati entrambi al momento decisivo della stagione e del campionato.

Un successo risulterebbe utilissimo non solo in chiave posizionamento finale, ma anche per ciò che riguarda l'aspetto chiave del morale. Da questo punto di vista, sarebbe un'iniezione di fiducia incredibile, che renderebbe decisamente più interessanti le prossime partite del diavolo. Ecco come e dove vedere Napoli-Milan in tv o in diretta streaming >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI