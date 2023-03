Napoli-Milan, tutto esaurito in campionato e in Champions…

Aspettative già alle stelle per le sfida tra Napoli e il Milan. Per la gara di campionato lo stadio Maradona è già tutto esaurito. Cinquantamila tagliandi venduti in ventiquattr’ore per la sfida con il Milan in campionato del 2 aprile: sarà doppio sold out allo stadio Maradona di Napoli per il confronto con i rossoneri in campionato e in Champions League. Secondo il Corriere dello Sport, probabile che si ritocchi anche il nuovo stagionale, per il momento detenuto da un'altra notte d'Europa: con l'Ajax a ottobre, 52.229 spettatori. Ci si aspetta un numero superiore per la partita europea contro il Milan. Milan, Fedele: "Sto prenotando il volo per Istanbul, è l'anno del Napoli"