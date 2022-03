Napoli-Milan, sulla trequarti è il turno di Kessié | Serie A News

Franck Kessié giostrerà nel ruolo di trequartista in Napoli-Milan di questa sera allo stadio 'Maradona'. Avrà il compito di limitare Fabián

Daniele Triolo

Questa sera, in occasione di Napoli-Milan, sarà Franck Kessié a partire titolare nel ruolo di trequartista, alle spalle dell'unico attaccante rossonero che sarà Olivier Giroud. Ai fianchi dell'ivoriano, giostreranno Junior Messias (favorito sul belga Alexis Saelemaekers) e l'intoccabile Rafael Leão.

Ma perché mister Stefano Pioli, per il big match della 28^ giornata della Serie A 2021-2022, ha scelto l'ivoriano, 'snaturando', di fatto, il suo Diavolo, in un ruolo che propriamente non gli appartiene? Semplice. Il tecnico rossonero, posizionando Kessié negli ultimi trenta metri, ovvero in corrispondenza della fase di costruzione di gioco del Napoli, ha intenzione di limitare idee e raggio d'azione di Fabián Ruiz.

Lo spagnolo, infatti, è tra i calciatori più in forma dell'organico di Luciano Spalletti e ha deciso Lazio-Napoli, la scorsa settimana, con un bel sinistro all'angolino da fuori area. La scelta di Kessié da 'falso dieci' aveva funzionato ad Empoli (doppietta dell'ivoriano), ma non nel derby di campionato, visto che, nella ripresa, Pioli aveva inserito Brahim Díaz. Fallito, in quella circostanza, il compito di limitare Marcelo Brozović.

Nel derby di Coppa Italia Pioli aveva scelto un altro 'trequartista tattico', puntando, però, su Rade Krunić e non sul numero 79. Kessié, adesso, in Napoli-Milan avrà la sua grande occasione, visto che a centrocampo sembra salda ed intoccabile la coppia composta da Sandro Tonali ed Ismaël Bennacer. Ecco come e dove vedere Napoli-Milan in tv o in diretta streaming >>>

