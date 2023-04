Napoli-Milan, Osimhen fuori: Simeone scalda i motori

Victor Osimhen salterà Napoli-Milan di domani, si legge, per via di una lesione distrattiva all’adduttore sinistro certificata dagli esami sostenuti ieri dall’attaccante nigeriano. I tempi di recupero stimati sono di circa due settimane. La verità è che il nigeriano è rientrato affaticato dalle due partite giocate con laa sua nazionale e già giovedì a Castelvolturno aveva palesato di avere il muscolo impastato. Per l'andata di Champions del 12 aprile: difficile ma non impossibile la presenza di Osimhen anche se è verosimile che per quella circostanza a guidare l’attacco del Napoli sia uno tra Simeone e Raspadori. Più facile pensare ad Osimhen in campo nella gara di ritorno perché al recupero clinico dovrà poi seguire quello fisico e quindi occorrono circa 20 giorni dopo un infortunio di questo genere per tornare al top. Senza Osimhen sono arrivate quattro vittorie in campionato - con dieci gol all’attivo - e due successi in Champions, con ben 9 reti messe a segno da Simeone e compagni.

Simeone, continua la Gazzetta, farà domani il suo esordio da titolare in campionato anche se ha realizzato tre reti quando è partito dal primo minuto (in tre circostanze tra Champions e Coppa Italia). Simeone, in vantaggio, perché in questo momento è quello che dà maggiori garanzie ma poi ci sarà spazio per Raspadori (magari già a gara in corso domani) che soprattutto in Champions è stato determinante quando non c'è stato Osimhen. L'ex del Sassuolo sta scaldando i motori per essere al top a Lecce e diventare quindi un autorevole candidato per la sfida di andata contro il Milan.