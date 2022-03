Napoli-Milan, ultimo scontro diretto: lo scudetto passa dal ‘Maradona’

Napoli-Milan sarà l'ultimo scontro diretto tra le squadre che occupano le prime tre posizioni della classifica del campionato di Serie A

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' analizza i possibili scenari che può generare qualsiasi risultato di Napoli-Milan . La partita è in programma domenica sera alle 20.45 e sarà valida non solo per la 28^ giornata del campionato di Serie A, ma anche per una buona fetta di scudetto.

Napoli-Milan , dunque, sarà l'ultimo scontro diretto. I rossoneri hanno la meglio sui cugini nerazzurri, in quanto hanno pareggiato nella gara d'andata e vinto in quella di ritorno. L'Inter, dal canto proprio, ha gli scontri diretti a proprio favore contro il Napoli. La squadra di Simone Inzaghi, infatti, ha vinto al 'Meazza' e pareggiato al 'Maradona', mentre il bilancio dello scontro diretto tra i partenopei e il Diavolo, al momento, sorride a Spalletti, forte del trionfo nella gara d'andata a 'San Siro'. Se il Milan dovesse vincere di misura contro il Napoli, sarebbe ancora la squadra di Luciano Spalletti a gioire in quanto potrebbe contare sui cinque gol di vantaggio in termini di differenza reti generale. Napoli che da +30 passerebbe a +29, con il Milan che da +24 passerebbe a +25.

Per appropriarsi degli scontri diretti e non generare altri possibili scenari, domenica sera il Milan dovrà vincere contro il Napoli con almeno due gol di scarto. Ma cosa accadrebbe se ciò non dovesse succedere? Se dovesse terminare in pareggio, le tre squadre in lotta per lo scudetto avrebbero gli stessi punti nella classifica avulsa (5) e anche la stessa differenza reti (0). In questo caso, dunque, diventerebbe decisiva la differenza reti generale sull'intero campionato che, ad oggi, sorride all'Inter (+33), in vantaggio su Napoli (+30) e Milan (+24). Se qualora la differenza reti dovesse essere uguale per tutte e tre, allora si guarderebbero i gol segnati in campionato. Anche in questo senso, l'Inter è in vantaggio (55) su Milan (53) e Napoli (49). Calciomercato Milan: in scadenza con il PSG, il Diavolo fiuta il colpaccio.