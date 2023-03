Napoli-Milan, le scelte di Pioli: si torna al 4-2-3-1?

Milan, Pioli torna al 4-2-3-1?

L’infortunio di Kalulu e la brutta prestazione di Udine, si legge, unitamente a una difficoltà realizzativa palese con il 3-4-1-2, starebbe portando Pioli a tornare verso il 4-2-3-1, usando il trucco del finto trequartista. Senza più Kessié in rosa, l'allenatore del Milan potrebbe puntare su Krunic in quel ruolo, mentre a destra ci potrebbe essere il solito ballottaggio tra Messias e Saelemaekers. Il tutto riporterebbe Leao sulla sua amata fascia sinistra. In mezzo alla difesa, invece, ci potrebbero essere due posti per tre. Kjaer, Thiaw e Tomori. A destra, infine, ci sarà il ritorno di Davide Calabria con Alessandro Florenzi pronto dalla panchina. A centrocampo, Pioli e il Milan, potrebbero affidarsi alla coppia Tonali-Bennacer. Milan, Tonali: “Primo anno durissimo. Pioli fondamentale”