Napoli-Milan, Pioli studia Kessie finto “10” per contenere Fabian Ruiz

Napoli e Milan, quest'anno come non mai, si ritrovano in piena corsa per lo Scudetto, come testimoniano i 57 punti in classifica ed il primato condiviso. Stefano Pioli è perfettamente conscio dell'importanza della sfida, e farà di tutto per provare ad arginare le fonti di gioco dei partenopei. Una su tutte Fabian Ruiz, sul quale il tecnico emiliano potrebbe decidere di schierare a uomo Franck Kessie.

Questa idea non è più definibile come un esperimento. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il centrocampista ivoriano potrebbe essere infatti adattato a finto "10" per oscurare proprio le giocate del centrocampista spagnolo. La questione trequartista, in casa Milan, tiene banco ormai da diverso tempo. Le qualità tecniche di Brahim Diaz si sono viste a tratti, e l'assenza dal gol del numero 10 rossonero (non segna dalla gara di andata a La Spezia, ndr) inizia a pesare, non solo sulle sue spalle, ma su quelle di tutta la squadra.

L'altra possibilità sarebbe quella di scegliere Rade Krunic, che martedì ha ricoperto quel ruolo proprio con l'obiettivo di arginare la principale fonte di gioco dell'Inter, ossia Marcelo Brozovic. L'ultima idea del tecnico ex Parma, però, sembra proprio quella di schierare Kessie dal primo minuto alle spalle della prima punta, supportato da due mediani di ruolo come SandroTonali e Ismaël Bennacer. L'idea venne applicata anche nel vittorioso derby di campionato contro l'Inter, senza però brillare.

La speranza, di Pioli e di tutto il Milan, è che, nonostante il rinnovo sempre più lontano, Kessie possa risultare decisivo in partite chiave come quelle di domenica sera.

