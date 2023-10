Napoli-Milan, Pioli: “Non cambieremo il nostro stile di gioco”

Pioli, in Napoli-Milan di stasera, se la vedrà con Rudi Garcia, con il quale nel 2015, in occasione di un derby della Capitale quando i due allenavano Lazio e Roma, ebbe qualche diverbio. «Garcia è un ottimo allenatore, ha avuto com'è normale che sia per un allenatore nuovo delle difficoltà, ma ora è sulla strada giusta - ha commentato Pioli -. Gli manca Victor Osimhen, ma è anche vero che nella passata stagione senza il centravanti nigeriano hanno avuto grandissimi risultati e hanno perso solo contro di noi. È un allenatore di livello. Khvicha Kvaratskhelia? Un giocatore da tenere in grande considerazione, può farti molto male negli uno contro uno».

Proprio gli uno contro uno sono costati caro al Diavolo in occasione delle sconfitte stagionali. Pioli, però, ha deciso di andare dritto per la sua strada, perseguendo la propria filosofia calcistica. «Abbiamo il nostro modo di giocare che assolutamente dobbiamo portare in avanti - ha spiegato Pioli alla vigilia di Napoli-Milan -. Poi è chiaro che ci sono situazioni in cui dobbiamo essere più attenti, più riflessivi. Sicuramente non cambieremo il nostro stile di gioco».

"Nervi tesì, sì. Perché diamo il massimo senza riuscire" — Ma allora cosa non sta funzionando nel suo Milan? «Dobbiamo riempire di più l'area, stiamo andando spesso all'uno contro uno sugli esterni e stiamo crossando di più rispetto alla passata stagione. Dobbiamo riempire l'area non solo con le mezzali ma anche con l'attaccante esterno opposto», la ricetta dell'allenatore di Parma. Il quale, poi, ha concluso parlando del nervosismo che si respira nell'ambiente dopo gli ultimi due k.o.

«Nervi tesi sì, ed è giusto così perché diamo il massimo per provare a ottenere le cose e non ci siamo riusciti. Nervi tesi giusti, ci mancherebbe altro che torniamo da una sconfitta così e siamo sereni e sorridenti», ha chiosato Pioli. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, Furlani punta al gran colpo a centrocampo >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.