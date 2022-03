Napoli-Milan, arbitra Orsato: il bilancio non sorride ai rossoneri | News

Sarà l'arbitro Daniele Orsato della sezione di Schio a dirigere l'incontro tra Napoli e Milan: il bilancio, però, non sorride al Diavolo

Domenica sera, alle 20.45, il Napoli ospiterà il Milan allo Stadio 'Diego Armando Maradona'. Una sfida entusiasmante che vedrà le due prime della classe sfidarsi a viso aperto, in lotta per conquistare lo scontro diretto decisivo e avere una marcia in più sulla corsa scudetto. Al termine dell'ultimo match di campionato contro l'Udinese, Paolo Maldini ha criticato l'operato dell'arbitro Marchetti, il quale ha convalidato un gol irregolare in favore dei friulani, poi costato caro ai rossoneri. Il direttore dell'area tecnica rossonera aveva lamentato come molti arbitri esordienti dirigessero gli incontri del Milan. Questa volta, contro la squadra di Luciano Spalletti, non ci sarà nessun esordio.