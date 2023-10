Napoli-Milan, le mosse di Garcia per fermare il talento di Leao

Rudi Garcia, in vista di Napoli-Milan di stasera, ha studiato come fermare Rafael Leao. Ecco come intende limitare il portoghese

Napoli-Milan, ecco come fermare Rafa Leao

Per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Garcia ha studiato le mosse per limitare il numero 10 del Milan di Stefano Pioli. L'anno passato il lusitano fu devastante per la difesa campana al 'Maradona', sia in Serie A sia in Champions League. Il piano di questa sera per tentare di limitare il nativo di Almada, però, è semplice.