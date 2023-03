Napoli-Milan, sfida tra fenomeni: Maignan contro Osimhen contro

Osimhen contro Maignan , si legge, la sifda dei due fenomeni tra Napoli e Milan . Maignan ha subito dodici gol, secondo le cosiddette previsioni ultramoderne, gli xG, due in più di quanti avrebbe dovuto subirne, però nelle lenti di ingrandimento della tecnologia sono rimaste diciannove (19) parate decisive. Sarebbe stata una catastrofe per Pioli, che con 36 reti subite ha già abbondantemente superato le 31 rimediate nel campionato scorso. Maignan è un portiere moderno che sa dare del tu al pallone con i piedi, e fà parate deicisive.

Osimhen, continua il Corriere, ha seganto ventuno reti. Queste, sono arrivate in qualsiasi modo, con voglia e forza. Di testa, di destro, di sinistro, l'attaccante del Napoli crea gol e occasioni. Domenica la grande sfida tra Osimhen e Maignan. Per segnare al francese, provare a chiedere all'irlandese Collins potrebbe anche essere una buona idea da offrire a Osimhen.