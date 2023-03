Napoli-Milan, Lobotka contro Bennacer: duello a centrocampo

Napoli e Milan sarà anche la sfida a centrocampo tra Lobotka e Bennacer: i due pilastri di Spalletti e Pioli

Emiliano Guadagnoli

Domenica sera al Maradona, inizierà la saga tra Napoli e Milan: in campo ci saranno anche due dei top mediani in Serie A, Lobotka e Bennacer. Ne parla il Corriere dello Sport.

Napoli-Milan, Lobotka contro Bennacer — De Laurentiis, si legge, ha appena rinnovato il contratto di Lobotka fino al 2027, con opzione fino al 2028. Stessa cosa per Bennacer e il Milan: 2027 pure per lui, perché il futuro gli appartenga senza nessuna forma di condizionamento.

Lobotka è l’ispiratore di Spalletti, Bennacer è la proiezione plastica di Pioli.Lobotka non ha saltato una sola partita, di lui Spalletti non sa farne a meno o non vuole o non può, perché è vietato per legge rinunciare ad un uomo da 1.569 passaggi precisi, ad una specie di “musa” intorno alla quale il Napoli orienta il proprio splendore. Bennacer si è rifatto ad Empoli, e poi di slancio si è preso il Milan per 136 partite, un pilastro o un radar, o entrambe le cose. Pioli ci ha puntato per il trionfo dell’anno scorso.

Lobotka è un regista classico, un regista vero. Bennacer ogni tanto pensa anche da mezz’ala. La differenza sta proprio in quel pensiero: lo slovacco perde un pallone ogni cento. Non cerca mai il colpo a effetto, il suo calcio è semplice come efficace. L’algerino, a differenza di Lobotka, va spesso alla ricerca di quella giocata, si muove molto per vie orizzontali. Giocando distanti dalla porta avversaria, nessuno dei due ha il gol facile. Sono quattro reti in quattro campionati col Milan per Bennacer, appena due in tre campionati e mezzo col Napoli per Lobotka.

In questa stagione il napoletano è decisamente il miglior regista della Serie A, nessuno si avvicina al suo livello tecnico. Per il Napoli è la prima certezza. Per Bennacer è una stagione che un infortunio muscolare ha reso più complicata e meno brillante rispetto a un anno fa. Ma domenica sera Pioli ha bisogno di lui per rimettere il Milan in corsa anche in campionato. In attesa della prossima sfida in Champions.