Napoli-Milan, Kvaratskhelia e Leao accendono la notte del ‘Maradona’

Leao l'anno scorso dominò nelle gare in Campania

Kvaratskhelia si trova in un buon momento di forma, è in ripresa rispetto l'avvio di stagione, dove ha pagato in parte l'addio di Luciano Spalletti in panchina. Leao, invece, non segna da un mese abbondante e non gioca in 'versione dominante' da un bel po'. Il Diavolo avrebbe bisogno, per vincere stasera, del lusitano che fece due reti nello 0-4 in campionato dell'anno passato e offrì uno splendido assist a Olivier Giroud nell'1-1 di Champions League.