Napoli-Milan, Kalulu pronto dal primo minuto in coppia con Tomori

Matteo Mosconi

Si avvicina a grandi passi la sfida di domenica sera fra Napoli e Milan, nodo cruciale della stagione sia per gli azzurri che per i rossoneri. Entrambe appaiate in classifica al primo posto con 57 punti, le due formazioni cercheranno di escludersi l'un l'altra dalla lotta per lo Scudetto, quest'anno più che mai incandescente.

In casa Milan, dopo l'ottima prestazione fornita nella semifinale di andata di Coppa Italia contro l'Inter, mister Stefano Pioli guarda già alle possibili scelte di formazione. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Alessio Romagnoli non ha subito lesioni all'adduttore sinistro, ma la sua assenza dovrebbe essere confermata in vista di domenica.

Dal primo minuto, quindi, il tecnico emiliano dovrebbe schierare Pierre Kalulu, che anche nelle grandi partite ha sempre dato il suo contributo. Il giovane difensore classe 2000, infatti, ha i numeri dalla sua: una media voto di 6,23, più alta di quella dello stesso Romagnoli, fermo a 6,02, molto simile a quella di Fikayo Tomori (6,22, ndr).

La scelta di spostare il giovane difensore al centro della difesa è stata una vera e propria invenzione tattica da parte di Pioli, in quanto l'ex Olympique Lione nasce, in realtà, come terzino destro. In questa stagione, il ventunenne francese si è sempre fatto trovare pronto, sbagliando, forse, solamente la gara casalinga persa per 1-2 contro lo Spezia. In coppia con Tomori, però, si è sempre ben disimpegnato, dimostrando tutte le sue capacità soprattutto nell'anticipo e nell'esplosività di esecuzione.

Insomma, in vista di domenica sera i tifosi rossoneri possono dormire sonni tranquilli: Pierre è pronto e non vuole farsi scappare questa enorme chance dal primo minuto. Chelsea in vendita, Milan sul bomber dei 'Blues': le news di mercato >>>

