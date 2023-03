Napoli-Milan, speranze per Ibrahimovic: ballottaggio Kjaer-Thiaw

Il Milan si prepara per la trasferta contro il Napoli: speranze per Ibrahimovic, ci potrebbe essere un duello in difesa

Napoli-Milan, Ibrahimovic pronto?

Nella giornata di ieri, si legge, sono rientrati quasi tutti i sedici giocatori del Milan prestati alle Nazionali. Oggi toccherà a Dest e Vasquez. Contro il Napoli non ci sarà Pierre Kalulu, infortunatosi al polpaccio, mentre Ibrahimovic e Messias ieri hanno svolto lavoro personalizzato. Per il Corriere, il brasiliano non ci dovrebbe essere. Discorso diverso per Ibrahimovic, che starebbe smaltendo il fastidio e potrebbe esserci al Maradona. Pioli, da oggi, dovrebbe prepare la formazione per la sfida contro i partenopei. Tatticamente il Milan potrebbe passare nuovamente alla difesa a quattro uomini dopo un periodo in cui ha applicato uno schieramento a tre. Con l’assenza di Kalulu potrebbe giocare nuovamente titolare Calabria a destra, mentre Kjaer e Thiaw si contenderanno un posto dal primo minuto. In panchina, quindi, potrebbe esserci Ibrahimovic. Calciomercato Milan – Occasioni a zero: si punta un vecchio obiettivo?