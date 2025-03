Napoli-Milan, Conte: “Saremmo dei folli a non credere nello Scudetto”

Napoli-Milan, Conte: "Spero si crei la giusta atmosfera" — "Dobbiamo sempre uscire dal campo con la maglia sudata, ed è quello che i tifosi stanno apprezzando. Sappiamo che vince una sola squadra, ma come facciamo oggi noi a dire “vediamo”? Dobbiamo crederci, sapendo che sarà duro pure il piazzamento Champions. È ancora tutto in ballo, bisogna conquistare un posto in Europa, meglio l’Europa che conta. Ma è giusto pure guardare sempre davanti a noi. E lì davanti c’è solo il primo posto …", ha proseguito Conte.

"Le pressioni sono per chi lotta per vincere o per non retrocedere, convivere con lo stress deve darci orgoglio e soddisfazione. Daremo tutto ciò che abbiamo - ha incalzato Conte alla vigilia di Napoli-Milan -. C’è poco da chiedere ai napoletani, ci hanno abituato bene e credo che anche noi abbiamo abituato bene i tifosi uscendo sempre con la maglia sudata. Spero si crei la giusta atmosfera, per noi sarà molto importante".

"Il Milan è una signora squadra con un ottimo allenatore" — Per Napoli-Milan, Conte ritrova David Neres ma perde due elementi importanti della sua formazione titolare. "C’è la felicità di aver recuperato uno come Neres, un po’ di disappunto che André-Frank Zambo Anguissa sia tornato con qualche problemino e per aver perso Leonardo Spinazzola, ma noi abbiamo affrontato ogni situazione col petto in fuori e cercheremo di prendere le migliori decisioni, sapendo che affrontiamo una squadra molto forte, costruita per vincere lo Scudetto".

Così Conte sulla partita contro il Milan: "Affrontiamo il Milan che è una signora squadra, ha un ottimo allenatore. E allora, ancora di più di altre volte, avremo bisogno del supporto del 'Maradona'. Ci sarà da soffrire, lo dico in anticipo, ma nella sofferenza dovremo andare oltre l'ostacolo. Dovremo avere grande rispetto, ma mai paura. C'è da giocare queste partite, può essere tutto e può essere niente, concentrati sul presente, feroci".