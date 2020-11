Napoli-Milan, classifica ben diversa rispetto all’anno scorso: il confronto

Napoli-Milan, numeri a confronto

ULTIME NOTIZIA NAPOLI MILAN – Sfida ad alta quota tra Napoli e Milan, impegnati nel posticipo serale della 8^ giornata di Serie A. Un big-match che potrebbe far decollare le aspettative delle due squadre in caso di vittoria. Una situazione completamente diversa rispetto ad un anno fa. Come fa notare Matteo Marani nelle colonne di ‘Tuttosport’, all’8^ giornata del campionato scorso il Napoli occupava il quarto posto, ma avrebbe presto esonerato Carlo Ancelotti per finire undicesimo il girone d’andata. Il Milan aveva appena esonerato Marco Giampaolo e si trovava al dodicesimo posto in classifica. Tutto si è ribaltato ad un anno di distanza, con una sfida che adesso viene definita ‘da scudetto’. Questa la lista dei convocati rossoneri >>>