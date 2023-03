Napoli-Milan, Calabria con Florenzi: la gabbia anti Kvara

Calabria-Florenzi in coppia?

Pioli, si legge, sembrerebbe orientato ad abbandonare la difesa a 3, che lo ha aiutato a traghettare la crisi, per riprendere la veste tattica dello scudetto: 4-2-3-1. Con questo modulo, il Milan giocò la partita d'andata contro il Napoli, riuscendo, nella ripresa, a mettere in difficoltà i partenopei, che riuscirono comunque a vincere per 1-2. La gabbia anti-Kvaratskhelia resse solo all’inizio. Il georgiano poi fece ammonire Calabria, sostituito dopo un tempo, ammonito anche Kjaer, poi indusse Dest al fallo da rigore. Domenica per Calabria, reduce da una stagione tribolata, un test molto importante, sulle tracce del georgiano. Florenzi potrebbe dare una mano in tal senso. Anche per lui test significativo domenica. Calabria, Tonali e Florenzi, invece di Saelemaekers, la nuova gabbia? In base alle risposte che raccoglierà al Maradona, Pioli deciderà l’assetto difensivo per la gara di Champions a San Siro. Kjaer, presente all’andata a San Siro, sembra in vantaggio su Thiaw e domenica potrebbe giocarsi la candidatura per la Champions. Così come Krunic che dovrebbe partire al posto di Bennacer, al fianco di Tonali. Calciomercato Milan – Si cercano rinforzi: proposto un big dalla Premier?