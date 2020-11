Napoli-Milan, Bonera: “Con Pioli check all’intervallo” / News

Napoli-Milan, l’organizzazione tra Bonera e Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport’, oggi in edicola, ha riportato alcuni frammenti della conferenza stampa di Daniele Bonera alla vigilia di Napoli-Milan. Una prima assoluta per l’ex difensore rossonero, catapultato in panchina dopo la positività contemporanea di Stefano Pioli e del vice Giacomo Murelli. Una settimana in cui Bonera ha dichiarato: “Non mi sono mai sentito solo, il contatto con il mister è stato costante. In allenamento ho avuto carta bianca“. Non sarà la stessa cosa in occasione del match di stasera: “Ne abbiamo parlato, non vogliamo si crei confusione. Abbiamo pensato di fare una riunione pre gara e poi, se ci dovessero essere informazioni importanti che il mister o i collaboratori vedono da casa, faremo un ulteriore check all’intervallo“. Questa invece la conferenza stampa completa di Daniele Bonera >>>